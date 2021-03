الخرطوم.. حملات لإزالة التشوهات والظواهر السالبة

بدأت السلطات في الخرطوم شن حملات بغرض إزالة التشوهات والمخالفات على الطرق المختلفة بالولاية.

هذا وقد رصدت مصادر بأن السلطات بدأت في إزالة “الرواكيب” والمخالفات بشارع “الهواء” جنوب الخرطوم، بحسب “السوداني”.

يذكر أن شارع “الهواء” قد شهد في الفترة القليلة الماضية، تهديدات واعتداءات عديدة على المواطن، مما أدى لنهب ممتلكات العديد من المواطنين.

وبدورها وعدت الجهات المختصة في الخرطوم الأسبوع الماضي، بحسم هذه الظواهر السلبية، وحفظ سلامة وأمن المواطن السوداني.

ومن جهته تحدث شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متعهداً بتوفير كل ما يلزم لدعم العملية الأمنية في كافة أنحاء البلاد.

هذا وقد إلتقى كباشي أمس بمكتبه في القصر الجمهوري، مدير عام الشرطة، خالد مهدي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، عيسى آدم إسماعيل، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.

ومن جهته أوضح مدير عام الشرطة السودانية، أن اللقاء مع كباشي ناقش الأوضاع الأمنية بصفة عامة، وفي ولاية الخرطوم بصفة خاصة.

كما كشف عن أنهم ناقشوا مطلوبات العملية الأمنية، بداية بالتشريعات وانتهاءً بالإمكانيات.

وفي سياق متصل، أرجع عضو قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، ارتفاع نسبة الجريمةفي البلاد إلى للضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، داعياً الحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.

وأشار عضو قوى الحرية والتغيير إلى أن الجرائم التي حدثت مؤخراً وتناولها الإعلام كانت نتاج الإفراط في استخدام القوة من اجل الحصول على المال في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية بالبلاد.



وفي سياق متصل، وقال خلف الله لـ(السوداني)،:” يجب على الحكومة استكمال المنظومة العدلية وتشكيل المجلس التشريعي ودعم لجنة إزالة التمكين لتتمكن بدورها من استرداد الأموال المنهوبة للمساندة في دعم الاقتصاد والمواطن“.

كما واثنى خلف الله بأداء المباحث الجنائية وتمكنهم من القبض على الجناة في وقت قصير في قضيتي الطالب وصاحب الطلمبة، لافتاً إلى ضرورة تأهيل الشرطة لتتكافأ مع تصاعد الجريمة وتحدياتها.

وكانت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر السودانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وشرطة ولاية الخرطوم القبض على المتهم الثالث في قضية مقتل طالب الجامعة الإسلامية فور وصوله لمدينة بورتسودان.

The post الخرطوم.. حملات لإزالة التشوهات والظواهر السالبة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ