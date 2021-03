ميسي يستمر في تدوين الأرقام التاريخية بعد ثنائية ريال سوسيداد

يواصل ليونيل ميسي نجم برشلونة، كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أحرز أمام ريال سوسيداد، الهدف رقم 700 في منافسات رسمية وودية بقميص البارسا.

وأحرز ميسي مساء الأحد هدفين من سداسية الفريق الكتالوني في مرمى ريال سوسيداد (6-1)، مما أتاح له تسجيل هذا الرقم الجديد.

وفي المجمل، سجل ميسي 663 هدفا في جميع المنافسات الرسمية التي خاضها، وأحرز 37 هدفا في اللقاءات الودية، وفقا لما نشرته صحيفة (سبورت).

كما حطم النجم الأرجنتيني الليلة الماضية رقما قياسيا جديدا، بخوضه المباراة الرسمية رقم 768 مع النادي الكتالوني، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ برشلونة.

وبسداسيته الليلة الماضية أمام سوسييداد، يكون البارسا قد سجل 100 هدف في مباريات رسمية هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان، حسبما أفاد (كووورة العربي).

في السياق كشفت تقارير إعلامية ملامح خطة رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتمديد عقده.

ميسي حتى الآن لم يحسم قراره بخصوص عقده المنتهي مع البلوجرانا بحلول يونيو المقبل، سواء بالاستمرار أو الرحيل لتجربة جديدة في دوري آخر.

وقالت صحيفة “كوفينسيدال” الإسبانية إن الرئيس الجديد سيعرض على الأرجنتيني عقداً مع برشلونة مدى الحياة لإقناعه بالبقاء.

ثاني النقاط التي سيتناقش لابورتا فيها مع ميسي هي راتبه، إذ يأمل في تخفيض الراتب الضخم الذي يحصل عليه القائد في ظل أزمة النادي المالية.

ويريد لابورتا إقناع ميسي بتخفيض راتبه حتى يكون الأمر بمثابة رسالة لبقية لاعبي الفريق من أجل الموافقة على تخفيض رواتبهم أيضاً.

ويسعى لابورتا للدخول في محادثات رسمية مع اللاعب ووالده الذي يدير أعماله في أقرب فرصة لأن تجديد عقد اللاعب يأتي على رأس أولوياته.

في الأثناء، حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، على دعم خوان لابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي وصل إلى الحفل، وحضر تنصيب لابورتا.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية، أكدت أن ميسي كان يتمنى نجاح لابورتا في الانتخابات، وأن البرغوث مستعد الآن لتمديد عقده مع النادي الكتالوني.

