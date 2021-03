الممثلة هنا الزاهد تتحدث عن وضعها الصحي بعد إصابتها بكورونا

طمأنت الممثلة ​هنا الزاهد​ محبيها على وضعها الصحي، بعد إصابتها ب​فيروس كورونا​، وأكدت بصحة جيدة، لكنها تعاني من ضربات قلب سريعة وصعوبة في التنفس.

حيث نشرت الممثلة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أوضحت فيه تطورات حالتها الصحية.

وقالت الزاهد في الفيديو: “أنا كويسة أوحش حاجة بس إن ضربات القلب بتبقى سريعة شوية، والنفس، لكن غير كده أنا الحمد لله كويسة مفيش أي حاجة، شكرا لكل الناس اللي سألت عليا، لكن يا ريت كل الناس اللي بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يبقوا لابسين الماسك، شكرا لكل الناس اللى كلمتني وخلوا بالكوا من نفسكوا”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق، اصيبت النجمة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد، عقب ما شعرت بارتفاع درجة حرارتها منذ يومين ثم قامت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.

وتنتظر النجمة هنا الزاهد أن تظهر نتيجة المسحة الثانية خلال الساعات القادمة بعد التزامها ببروتوكول العلاج، وفقا لموقع البيان.

وفي وقت سابق، عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بردود أفعال الجمهور عقب عرض مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، الذي يتضمن قصصا مختلفة وحقق نجاحا ساحقا خاصة قصتي “ساندي كراش” و”الجريمة لا تفيد”، لافتة إلى أنها تشارك في عدد من الأعمال الفنية، والتي ستتمكن من خلالها من تحقيق “أمنية” والدها الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا.

وبينت هنا الزاهد انها تلقت العديد من الإشادات عبر السوشيال ميديا وجمهور الشارع المصري الذي يناديها بلقب “ساندي”، وهي شخصية أول قصة في المسلسل، مردفة: “الناس سعيدة بالمسلسل، سواء الأطفال أو الكبار، لما فيه من تشويق ودراما”.

وتعرض المسلسل إلى مشكلة، عندما اعتذر مخرجه خالد الحلفاوي ، عن تصوير باقي الحلقات، إثر قيام القناة التي تعرض العمل بتغيير ترتيب عرضها دون الرجوع إلى صناع العمل. وعلقت الزاهد على تلك الواقعة، باعتبار أن ما حدث كان “سوء تفاهم”.

أما فيما يتعلق بالشخصيات المختلفة التي قدمتها، فأشارت إلى أن شخصيات “ساندي” في حكاية “ساندي كراش”، و”هنادي” في حكاية “المتخصصة”، والفتاة المحجبة “مريم”، كانت من الشخصيات الأقرب إلى قبلها في مسلسل حلوة الدنيا سكر”.

