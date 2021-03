مصر للطيران: سنطب 7 مليارات جنيه من الحكومة لسداد قروض وروسوم

أكد الرئيس التنفيذي لمصر للطيران في تصريح له أن الشركة لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة الجائحة,في حين شدد على الحاجة إلى مساندة الحكومة في سداد قروض ورسوم تأجير طائرات، قائلا إنه متفائل بمواصلة الحكومة المصرية مساعدة الشركة.

أما على صعيد المساعدات الحكومية،فقد صرح أن الشركة حصلت على 5 مليارات جنيه من الحكومة، “ومن المتوقع أن نطلب من الحكومة 5-7 مليارات جنيه هذا العام”,ونوه بأن الاحتياطيات النقدية يمكن أن تصمد في مواجهة الإنفاق الحالي.

وفينفس السياق، أوضح أن الطلب غير مرتفع على الرحلات الداخلية في مصر، معربا على النيّة في بدء تسيير رحلات إلى تل أبيب,مشددا على أن لا نية لطلب شراء طائرات جديدة، ولا نية لخفض حجم أسطول الطائرات.

وبالمقلب الآخر، أشار إلى أن الشركة تجري محادثات تجارية مع الخطوط الجوية السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل.

وصرح إن شركته تجري محادثات مع الخطوط السودانية بشأن التوسع في أفريقيا، لافتا إلى أن الخطوط السودانية قد تشغل بعض أسطول مصر للطيران إذا أبرمت صفقة.

إلى ذلك، أقر الرئيس التنفيذي لمصر للطيران أن المشروع المشترك في غانا سيبدأ بأربع طائرات بوينغ 737، وسيبدأ في غضون شهرين.

وبينما لفت إلى أن المشروع المشترك في غانا سيطلق عليه على الأرجح إير غانا، قال إن المشروع سيستخدم طائرات من أسطول الشركة.

وفي سياق منفصل، أوضح الرئيس التنفيذي لمصر للطيران أن الطلب على الخطوط المتجهة للدوحة ليس مرتفعا لكنه يتوقع أن يزيد.

