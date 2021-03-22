مصرف سوريا يرفع سعر الدولار للمنظمات الدولية

أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية العاملة في سورية.

وقال مصرف سوريا في بيان صحفي اليوم “لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط”، وفقًا لـ(العين الإخبارية).

إلى ذلك استمر سعر صرف الدولار الأمريكي بالصعود بعد حالة هبوط استمرت خلال اليومين الماضين وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق 4450 ليرة سورية، مع تقلب السعر بين ساعة وأخرى.

وبلغت أسعار الصرف في محافظة حلب حوالي 4385 ليرة سورية للدولار الأمريكي.

وشهدت أسواق الذهب في سوريا اليوم انخفاضا كبيرًا، وقالت نشرات صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض 15 ألف ليرة سورية ليسجل بيع الجرام 200 ألف ليرة سورية.

وشهدت الأسواق السورية منذ بداية الشهر الجاري صعوداً كبيراً في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 4600 ليرة للدولار الأمريكي، مع ارتفاع حاد في سعر السلع.

وخسرت الليرة السورية قيمتها أكثر من 85 ضعفاً منذ مارس 2011، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وقتها حوالي 50 ليرة سورية.

وتعاني الأسر السورية من تدهور اقتصادي، حيث يبلغ معدل الراتب الشهري لموظفي الحكومة السورية حوالي 80 ألف ليرة سورية ما يعادل 20 دولارا أمريكيًا.

في السياق، شهدت أسعار المواد الأساسية بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور شرقي سوريا ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي أثقل كاهل السكان وضاعف من معاناتهم.

وطال ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات ومواد البناء، تزامناً مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من الدجاج 6000 ليرة سورية، وكيلو اللحم الضأن 14.000 ليرة، في حين بلغ سعر كيس الطحين 60.000 ليرة.

وأما الخضراوات، بلغ ثمن كيلو الخيار 2000 ليرة سورية، والبندورة 1500، والبطاطا 800، والباذنجان 1500 ليرة.

وسجل سعر صرف الليرة السورية اليوم في دير الزور 4500 أمام الدولار، و520 مقابل الليرة التركية، و1100 مقابل الريال السعودي، و5000 مقابل اليورو.

وتعاني مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أيضاً من الارتفاع الكبير في الأسعار، نتيجة انهيار الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة.

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