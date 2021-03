هيومن رايتس: ملايين السوريين يواجهون الجوع بسبب تقاعس النظام السوري

نبهت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من أن ملايين السوريين يواجهون الجوع بسبب تقاعس النظام السوري عن توفير الأمن الغذائي، فيما تواصل القوات الروسية وقوات النظام استهداف مواقع مدنية مشمولة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وحلب.

وصرحت هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن التمييز الذي يمارسه النظام السوري والسياسات الجديدة لفرض قيود على كمية الخبز المدعوم إضافة إلى الفساد تؤثر بشكل مباشر في قدرة العائلات على الحصول على ما يكفي من الخبز.

مضيفة أنه وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة هناك ما لا يقل عن 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي بزيادة قدرها 3 ملايين سجلت خلال عام واحد فقط.

وفي مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قالت وكالة الأناضول إن انفجارا وقع بعد منتصف الليلة الماضية تسبب بمقتل 4 مدنيين -بينهم طفلان- وإصابة 9 آخرين، فضلا عن خسائر مادية.

وأضافت وكالة الأناضول كذلك أن سبب الانفجار لم يعرف بعد، وأن قوات الأمن التركية بدأت التحقيق في الانفجار الذي وقع في مدينة رأس العين التي سبق أن سيطر عليها الجيش الوطني السوري (المعارض) بدعم من القوات التركية في إطار عملية “نبع السلام” في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بشن “هجمات إرهابية” ضد المدنيين في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين تحييد 35 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية في الأيام الثلاثة الأخيرة بمنطقة “نبع السلام” كان آخرهم 3 عناصر أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم اليوم.

وعلى الصعيد الميداني أيضا،فإن مقاتلات روسية استهدفت منطقة معبر باب الهوى قرب الحدود مع تركيا، مما أسفر عن اندلاع حريق في معمل إسمنت ومحطة نقل الشاحنات التابعة للمعبر.

وشهدت مدينة الأتارب بريف حلب الغربي أمس الأحد قتل 7 مدنيين وإصابة 13 بجروح نتيجة قصف مدفعي شنته قوات النظام على مستشفى المدينة، مما تسبب أيضا في أضرار مادية أدت إلى خروج المستشفى من الخدمة

