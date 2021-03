الحريري: رفضت التشكيلة التي اختارها الرئيس عون

أعلن سعد الحريري الملكلف بتشكيل الحكومة في لبنان اليوم بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أنه رفض التشكيلة الحكومية التي ارسلها عون له، معيداً له الرسالة.

حيث أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري اليوم الاثنين أنه رفض التشكيلة الحكومية لأنها مخالفة للدستور بحسب قناة الميادين.

الحريري أشار في تصريح صحفي له بعد اللقاء بكلامه : “​الرئيس عون​ أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها وهذه الورقة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي”.

“الرسالة كانها لم تكن وأعدتها إليه ووضعت تشكيلتي” هذا ما قاله الرئيس سعد معقباً أنه ذلك جرى منذ 100 يوم، وأنه على استعداد لأي تعديلات.

أكّد الحريري أنه سهل الحل على الرئيس اللبناني ميشيل عون في الداخلية وكلن المشكلة بحسب كلامه هي أنّ عون مصر على الثلث المعطل.

ووصف اللائحة التي أرسلها عون بأنها غير مقبولة لأنها ليست من مهام الرئيس المكلف.

بالتوازي مع ذلك صرح جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي أن : “الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار”، وأشار لإحباطه من “الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة اللبنانية”.

الوضع الاقتصادي في لبنان

و في الساحة الاقتصادية ذاتها ، قالت الرئاسة اللبنانية منذ أيام، إن مصرف لبنان ينتفض وأن المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90% من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)، وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.

لبنان ينتفض تبعا لقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، ثم عاد ليتحسن في الأيام الماضية، في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا وصعوبة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

