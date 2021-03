انسحبت 4 اتحادات مكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بشكل نهائي من المجلس، الذي يعتبر المحاور الرئيسي للسلطات الفرنسية بشأن الدين الإسلامي، وتأسيسها لتنسيقية جديدة تمثل المسلمين في البلاد.

حيت أقرت الاتحادات الأربعة، الجامع الكبير بباريس واتحاد”مسلمو فرنسا” (جماعة الإخوان) واتحاد “تجمع مسلمي فرنسا” و”الاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية لإفريقيا“، في بيان أنه “بعد انسحاب الاتحادات الأربعة من المكتب التنفيذي للمجلس الفرنسي لعبادة المسلمين اعتبارًا من 17 مارس 2021، تم إنشاء لجنة تنسيق بين رؤساء هذه الاتحادات من أجل الاستمرار في خدمة مسلمي فرنسا”.

كما أضاف البيان “أن الهدف من هذا النهج هو إجراء تفكير متعمق في إعادة تأسيس تمثيل الدين الإسلامي في فرنسا لخدمة مسلمي فرنسا بشكل أفضل”.

ودعت الاتحادات الأربع “جميع المسؤولين عن دور العبادة والمساجد إلى المشاركة بنشاط في هذا العمل المعمق، الذي سيسمح بظهور هيكل تمثيلي للعبادة الإسلامية في فرنسا قادر على تلبية تطلعات وطموحات المسلمين في فرنسا”.

حيث تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان الاتحادات الأربعة المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، انسحابها من المكتب التنفيذي للمجلس، احتجاجاً على قرار رئيس المكتب التنفيذي، محمد موسوي، عقد اجتماع للمجلس لتعيين المسؤول الدعوي الوطني للسجون من جانب واحد، على حد قولها.

وقد تم تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في العام 2003، باعتباره هيئة مستقلة تهدف لتمثيل المسلمين في فرنسا أمام سلطات الدولة في المسائل المتعلقة بالممارسة الدينية، إذ يتدخل المجلس في بناء المساجد، وتنظيم سوق الطعام الحلال، وتدريب الأئمة، والتعليم والدعوة لفائدة السجناء المسلمين في السجون الفرنسية، وفي الجيش الفرنسي، وبناء الساحات المخصصة للمسلمين في المقابر، وتعود له مهمة تحديد مواعيد الأعياد الدينية للمسلمين، وخاصة شهر رمضان.

The post لماذا انشقت 4 اتحادات مكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية؟ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ