حزب كردي ينفي مشاركته بمؤتمر المعارضة في سوريا

نفى حزب كردي يدعى حزب الوحدة الديمقراطي اليوم الاثنين، مشاركته في مؤتمر المعارضة السياسية في دمشق فيما أوضحت اللجنة التحضرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) أن اجتماعات اللجنة ستختتم اليوم الاثنين.

وأكد عضو اللجنة التحضرية عبد القاهر سعود ، أن المهام اللوجستية لانعقاد المؤتمر التأسيسي في 27 من الشهر الجاري ستترك للجان المتابعة، بحسب نورث برس.

وأشار سعود إلى أنه سيشارك في المؤتمر التأسيسي ”عدد كبير من القوى المعارضة الديمقراطية، والمدنية السورية، التي شددت منذ البداية على الخيار السياسي التفاوضي الذي يؤدي للتغيير الوطني والانتقال السياسي”.

وتخطط اللجنة لعقد مؤتمرها في العاصمة السورية دمشق، ولكنها ترى أن “لا ضمانات من الحكومة لأحد”، بحسب تعبير سعود”.

وتضم اللجنة التحضيرية للمؤتمر ”الحزب الجمهوري، والمبادرة الوطنية في السويداء، والكوادر الشيوعية في جبل العرب، وحزب التضامن، والحركة التركمانية”.

كما إن حزبي الوحدة الديمقراطي الكردي والديمقراطي التقدمي الكردي كلاهما مشارك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

بيد أن عضو الهيئة القيادية في حزب كردي (الوحدة الديمقراطي) حسين بدر، نفى مشاركة حزبه في المؤتمر، فيما رفضت مصادر من حزب كردي آخر (الديمقراطي التقدمي) التعليق على المشاركة في المؤتمر.

ولأول مرة منذ 9 سنوات، بدأت قوى معارضة سورية بالتحضير لعقد مؤتمر في الـ 27 من مارس الجاري بدمشق بهدف تأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.

وفي هذا الشأن قال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي إن “المؤتمر التأسيسي لـ “الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي”.

واضاف العسراوي “ستحضر في المؤتمر قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي”.

وعن أهمية المؤتمر يقول العسراوي: “إن تمكننا من عقده داخل سوريا وفي العاصمة دمشق يعطي المؤتمر 75 في المئة من أسباب النجاح، وطبعا ستترتب مسؤوليات على ذلك”.

وحول علاقة المؤتمر بالانتخابات الرئاسية السورية قال العسراوي إنه “ليست هناك أية علاقة، فنحن نحضر لهذا المؤتمر منذ عدة سنوات وليس منذ عدة أشهر، والظروف المحيطة بسوريا لا تساعد على القيام بعمل من هذا النوع، لكننا أمام مشروعنا الوطني، وما زلنا مستمرين وسنعمل على تحقيقه، وإن كنت قبل أيام من الموعد المقرر لا زلت أتخوف من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع”

