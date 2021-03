خالد بن سلمان يأمل من الحوثيين الإسراع بقبول المبادرة السعودية

تمنَّى نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان اليوم الاثنين، على الحوثيين الإسراع في قبول المبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمينة نهائيا.

إذ نشر خالد بن سلمان عبر حسابه على تويتر مجموعة من التغريداتت حول المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، وقال في إحداها: “تسعى المملكة لتحقيق السلام في اليمن،وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل،وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية”.

وأوضح خالد بن سلمان قائلاً أن: “إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لاعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الايرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام”.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان في آخر تغريداته قائلاً: ” سنستمر في الدفاع عن اراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة”.

قال محمد عبد السلام كبير المفاوضين بجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، الإثنين، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن أي شيء جديد.

وفي حديث مع وكالة “رويترز” للأنباء، صرّح عبد السلام قائلاً: إن “السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً”، مضيفاً في الوقت ذاته، أن الحوثيين سيواصلون المحادثات مع المملكة وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام”.

وتابع عبد السلام، مشدداً على أن “فتح المطارات والموانئ حق إنساني ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط”.

بالمقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ترحيبها بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

وقام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق اليوم، بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

