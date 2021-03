ميسي سيمضي على ذات خطى الراحل مارادونا

أكد مونو بورجوس المدير الفني لنادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني على ثقته في انضمام النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة لصفوف فريقه قريبًا، مثلما فعل الراحل ماردونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة “لا كابيتال”، وأكد خلالها أن انضمام ميسي لن يكون فورًا، فالنجم الأرجنتيني سيجدد عقده مع برشلونة أولًا، وفقًا لـ(جول العربي).

وقال بورجوس: “لدي الخطة الأفضل له، أنا مؤمن للغاية بليونيل ميسي، ولدي الثقة في قدرته على العطاء وتقديم المزيد”.

وأكمل: “بما أن مارادونا لعب هنا فإن ميسي سيريد أن يفعل ذلك أيضًا، أتمنى أن يكون ذلك الوقت قريبًا”.

وكان ميسي قد أكد في تصريحات صحفية في أكتوبر 2019 على رغبته في اللعب لنيولز أولد بويز، لكنه شدد على أن عائلته أهم من رغباته.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيكون حرًا في الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل بشكل مجاني.

في الأثناء، يقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام طلب محرج للغاية متعلق برحيل أسطورة كرة القدم العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي رحل قبل أيام جراء إصابته بسكته قلبية مفاجأة وفقًا لتقارير أرجنتينية.

ونقل موقع (الإمارات اليوم) ما ذكرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية بوقت سابق، بأن نجل الأسطورة الأرجنتينية مارادونا وجه طلبًا صعبًا ومحرجًا للغاية إلى قائد برشلونة ليونيل ميسي .

وكشفت الصحيفة البريطانية أن دييغو جونيور (سيناغرا) المولود في نابولي الإيطالية، طالب من ميسي أن يترك قميصه رقم 10 سواءً مع برشلونة أو منتخب التانجو تكريمًا لوالده الراحل.

وقال سيناغرا: “على ميسي أن يتنازل عن هذا القميص تكريما للأسطورة، ليس فقط في برشلونة بل في كل الفرق التي لعب لها”.

وقام النجم ميسي بخلع قميصه بعد تسجيله هدفًا في شباك أوساسونا بالدوري الإسباني، حيث ظهر قميص مارادونا مع فريقه الأول في الأرجنتين نيولز أولد بويز.

وعلى إثر ذلك التصرف عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم ميسي بعقوبة مالية بسبب خلع قميصه، إلا أن نجل الأسطورة مارادونا علق على هذه الحادثة بإعجاب كبير.

