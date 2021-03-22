الرئيس التركي يهنئ نظيره العراقي بـ”عيد نوروز”

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، نظيره العراقي برهم صالح، بمناسبة عيد نوروز الذي يعد “بشارة لحلول الربيع”.

جاء ذلك في برقية بعثها أردوغان إلى صالح، نشرت نصها الرئاسة العراقية على موقعها الرسمي.

وجاء في نص برقية التهنئة، “باسمي وباسم الشعب التركي، أتقدم لفخامتكم ولشعب العراق الصديق والشقيق بالتهاني القلبية بمناسبة عيد نوروز الذي يرمز للأخوة والسلام والوحدة والتضامن من خلال التبشير بالربيع والبدايات الجديدة، والذي هو جزء من تقاليدنا المشتركة المتجذرة التي تمتد إلى قرون”.

وأضاف الرئيس التركي، وفق النص المنشور: “سيتم الاحتفال بعيد نوروز الذي يعزز الحب والمودة وإرادة العيش معا في القلوب مع اليقظة في التربة، بحماس هذه السنة أيضا، مثل كل سنة في منطقة جغرافية واسعة تمتد من البلقان إلى الشرق الاوسط، ومن الأناضول إلى آسيا الوسطى”.

وتابع أردوغان: “في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها بسبب جائحة كوفيد-19، أتمنى أن يجلب عيد نوروز الصحة والسلام والطمأنينة ليس فقط لدولتنا ومنطقتنا، بل لكل الإنسانية”.

ويتزامن “عيد نوروز” مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزا للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.