محمد علي الحوثي يُعلق على المبادرة السعودية لحل أزمة اليمن

نشر محمد علي الحوثي، أحد أبرز قيادي جماعة أنصار الله (الحوثيين) على تويتر معلقاً على المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الحوثي في تغريدته: “كنا منتظرين إعلان إيقاف إطلاق النار وفك الحصار من أمريكا والسعودية وقبل ذلك اثبات الجدية في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وليس ما أسميتموه بالمبادرة”.

وأردف محمد علي الحوثي: “أما بخصوص وقف إطلاق النار كمبدأ مرحب به إذا وافقتم ع التفاصيل المقدمة من الجمهورية اليمنية لرؤية الحل للسلام الشامل”، بحسب المشهد اليمني.

يتمسك الحوثيون بشروطهم لحل الأزمة في اليمن التي قدموها سابقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثلة برفع القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ومرفأ الحديدة غربي اليمن، وتفعيل الجانب الإنساني وفصله عن الجانب العسكري والسياسي.

إذ قال الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام: “ طلبنا فتح الميناء والمطار قبل الوصول إلى خطة تدريجية لوقف إطلاق النار”.

وأردف عبد السلام: “نكرر مطالبتنا بوقف الأعمال العسكرية من الجميع وتفعيل الجانب الإنساني”، معربا عن استعداد الجماعة للتفاوض حينما “يتم فصل الجانب الإنساني عن الوضع العسكري والسياسي“.

وأكد عبد السلام أن الحوثيين لا يزالوا بانتظار الرد الأمريكي على شروط أنصار الله ورؤيتهم لحل النزال في اليمن من خلال الوسيط العُماني.

وعن المبادرة السعودية وتأكيداً لتصريح محمد علي الحوثي قال محمد عبد السلام كبير المفاوضين بجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، الإثنين، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن أي شيء جديد.

وفي حديث مع وكالة “رويترز” للأنباء، صرّح عبد السلام قائلاً: إن “السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً”، مضيفاً في الوقت ذاته، أن الحوثيين سيواصلون المحادثات مع المملكة وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام”.

وتابع عبد السلام، مشدداً على أن “فتح المطارات والموانئ حق إنساني ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط”.

بالمقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ترحيبها بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

وقام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق اليوم، بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

