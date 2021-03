السيسي يوجه بتطوير منظومة النقل المصرية وخاصة البحرية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتطوير أسطول النقل ومنظومة خدمات النقل البحري المصري في البحرين الأحمر والمتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض “الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري”.

وأوضح السيسي أنه: يتطلب التطوير ليتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية.

وبحسب ما نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية فقد تم أيضا كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، خاصةً الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.

وفي يناير من هذا العام، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه بنهاية عام 2021 لن يكون هناك أي قطار قديم على السكك الحديدية المصرية.

وجاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد، حيث أشار السيسي أن ذلك يأتي ضمن خطة مصر لرفع كفاءة السكك الحديدية. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف السيسي: “مش هتلاقوا عربة قديمة على السكة، وابقوا حاسبوني على كلامي”، مشيرا الى ان أزمة كورونا كانت سببا في تأخر تنفيذ الخطة.

وأوضح السيسي، أنه بنهاية العام الحالي لن تكون هناك عربة أو جرار(قاطرة) قديم، إضافة إلى تطوير المحطات.

وفي ذات السياق، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: “بحلول ديسمبر 2021 لن تكون هناك عربة قديمة على السكك الحديدية”.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة النقل المصرية أنها وقعت مع شركة سيمنز الألمانية اتفاقية لإنشاء شبكة قطار كهربائي سريع بكلفة تقدر ب23 مليار دولار .

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير في بيان نقلته وكالة سبوتنيك أن “هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، باتفاق الطرفين على شروط ممتازة وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية”

كما أضاف أن “مشروع القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، ولمشروع سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة”.

The post السيسي يوجه بتطوير منظومة النقل المصرية وخاصة البحرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ