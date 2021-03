سوريا.. القبض على إمرأة وأحد شركائها يتعاملان بالدولار الأمريكي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، عن قيام فرع الأمن الجنائي في حماة، بإلقاء القبض على إمرأة تقوم بتصريف مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وتتعامل بغير العملة الوطنية، وأحد شركائها.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية، نقله موقع “سانا” أن “مواطنة ادعت إلى فرع الأمن الجنائي في حماة بإقدام شخص على محادثتها على برنامج الواتساب وابتزازها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وأفادت بقيامها سابقاً بتحويل مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية له على دفعات عن طريق امرأة تدعى (رضية ملقبة أم شادي)”.

وبعد اجراء التحقيقات والتحريات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه بها الملقبة بـ(أم شادي) في حي القصور وبالتحقيق معها اعترفت بعملها في تحويل الأموال وتلقي الحوالات المالية الأجنبية بالدولار الأمريكي وتعاملها بغير الليرة السورية بالاشتراك مع زوجها المتواري عن الأنظار، وفق بيان الوزارة.

وتابعت الداخلية السورية، “أنه يوجد شركاء يعملون معها بالمجال نفسه ضمن مدينة حماة وخارجها وقبضت مبالغ مالية لعدة مرات من المدعية بناء على طلب شخص متوار وقامت بحسم المبلغ من الحساب الجاري بينهما دون تسليمه لأحد”.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن “المقبوض عليها اعترفت أيضا بإقدامها على تصريف مبالغ مالية بالدولار الأمريكي لدى صاحب بقالية في حي القصور تم القبض عليه وعثر في محله على مبلغ قدره 225 ألف و800 ليرة سورية وفي جواله محادثات تبين قيامه باستلام حوالات مالية من خارج البلد بالدولار الأمريكي”.

وأكملت الوزارة، إنه “بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على تصريف مبالغ مالية بالدولار الأمريكي للمقبوض عليها وفق سعر الصرف بالسوق السوداء وقبض حوالات مالية بالدولار الأمريكي من شخص خارج البلد وتسليمها لأشخاص آخرين بناء على طلبه”.

ولفت بيان الوزارة، إلى أنه “تم إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً وما زال البحث مستمرا عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، قبل ثلاثة أيام، أن عناصر الأمن الجنائي في مدينة حماة قامت بإلقاء القبض على شخص يزور العملة السورية الجديدة و يروجها.

وأكّدت الوزارة، أن ” قوات الأمن الجنائي أوقفت شخصاً في حماة يقوم بترويج العملة المزورة ومصادرة مبالغ مالية ووثائق مزورة من منزله الواقع في قرية دير شميل في ريف حماه “.

وأوضحت أنه تم العثور على مبلغ /3.985.000/ ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ليرة سورية مزورة جميعها من فئة الخمسة ألاف ليرة سورية الجديدة إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية من فئة الألفين ليرة سورية.

كما بينت أنه المتهم كان بحوزته 23 ورقة دولار أميركي مزورة وشهادة جامعية باسمه صادرة عن الجامعة اللبنانية الأمريكية وهي مزورة .

The post سوريا.. القبض على إمرأة وأحد شركائها يتعاملان بالدولار الأمريكي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ