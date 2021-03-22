الجامعة العربية تؤيد المبادرة السعودية للحل في اليمن

أيدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين المبادرة التي طرحتها السعودية لإنهاء الصراع في اليمن وإيجاد حل سياسي يفضي الى السلام.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب”. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أن “النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي”.

وفي ذات السياق، أعربت كل من قطر والبحرين، دعمهم للمبادرة السعودية لوقف أطلاق النار وإنهاء النزاع الدائر في اليمن وذلك بإشراف الأمم المتحدة.

وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه: “بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، فإن دولة قطر تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق”.

وتابعت: “تعرب وزارة الخارجية بدولة قطر عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار”.

وختمت بالقول: “أخيرا تجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216

من جانبها أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن تطلعها بأن تلقى هذه المبادرة “تأييدا وترحيبا من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي”.

وأكدت اعتزاز البحرين وتقديرها “للدور الأساسي الذي تقوم به السعودية الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

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