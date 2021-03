الجائحة تعصف بتركيا.. أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن البلاد سجلت 22216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تمثل أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف ديسمبر.

في الوقت الذي تستمر فيه زيادة الحالات بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما أظهرت البيانات أيضا أن العدد التراكمي الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ بذلك ثلاثة ملايين و35338 ألف حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30178 حالة بعد وفاة 117 آخرين.

وتضاعفت حالات الإصابة اليومية منذ بداية مارس آذار عندما خففت تركيا قيود مكافحة الجائحة.

وفي السياق صرحت خبيرة بارزة في منظمة الصحة العالمية معنية بجائحة فيروس كورونا إن العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع مرة أخرى، وهي “علامة مقلقة” بعد نحو ستة أسابيع من التراجع.

وقالت د. ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ، إن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الخامس على التوالي من زيادة حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

مضية أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في أربعة من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.

كما أبلغت فان كيرخوف الصحفيين بأنه “في الأسبوع الماضي، زادت حالات الإصابة بنسبة 8 بالمائة ..في أوروبا، النسبة بلغت 12 بالمائة، وهذا مدفوع بزيادة في العديد من البلدان”.

