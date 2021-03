“نجونا من الموت”.. زميل الإعلامي إبراهيم عيسى يكشف ما تعرض له

نجا الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من الموت مساء أمس الإثنين بعد تعرضه لحادث أثناء الاستعداد لتصوير حلقة جديدة من برنامجه “مختلف عليه”.

وكتب الصحفي والباحث في شئون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي على صفحته الرسمية على “فيسبوك” تدوينة جاب بها: “نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله”.

وكشف الكاتب ماهر فرغلي، عن نجاته هو والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى ،من موت محقق، وذلك بعد سقوط ديكور برنامج «مختلف عليه» الذي يُعرض عبر قناة «الحرة» ويقدمه إبراهيم عيسى.

وقال ماهر فرغلي، لـ«الوطن»، إنه كان سيحل ضيفًا على إبراهيم عيسى، في برنامجه «مختلف عليه»، في حلقة مسجلة، وقبل انتهاء الحلقة بدقائق قليلة، سقط ديكور البرنامج بشكلٍ مفاجئ، إلا أنه نجح في تفادي الموقف هو ومُقدم البرنامج في ثوانٍ معدودة.

وأوضح ماهر فرغلي، إن الديكور بالكامل سقط على المصور، وأصيب بإصاباتٍ بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى بشكلٍ عاجل، لافتًا إلى أنّ إبراهيم عيسى استأنف تقديم الحلقة بعد استقرار الأوضاع، لا سيما أنه كان يتبقى من الحلقة دقائق معدودة.

ومن جانبه طمأن الإعلامي خيري رمضان الجمهور على صحة إبراهيم عيسى، خلال حلقة الاثنين من “حديث القاهرة”، وأكد على أن صحة عيسى جيدة، ولم يصب، كاشفا أنه استكمل تصوير الحلقة.

و”مختلف عليه” برنامج تلفزيوني، يهتم إبراهيم عيسى فيه بإبراز أوجه الاختلاف على المسألة الواحدة في الدين الإسلامي، ويعرض على إحدى القنوات الأمريكية الناطقة بالعربية.

وانضم الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى إلى شاشة “القاهرة والناس” ببرنامج “حديث القاهرة”، ويتضمن البرنامج عرض فقرات مهمة ومتنوعة عن مواجهة الأفكار المتطرفة.

وكان قد نشر الفنان المصري عمرو دياب عبر حسابه على تويتر، في أوكتوبر الماضي، شكر للكاتب إبراهيم عيسى بعد أن قام عيسى بالإثناء على مسيرة دياب الفنية.

وجاء في رسالة عمرو دياب لعيسى “كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري”، بحسب صدى البلد.

وأكمل عمرو دياب في تغريدته “أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة، كل الشكر والتقدير أستاذي ابراهيم عيسى”.

