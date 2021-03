تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هنادي مهنا

أكد الفنان أحمد خالد صالح أمس الاثنين، استقرار الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنادي مهنا ، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال صالح «إن هنادي مهنا تخضع حاليا للعزل المنزلي وتلتزم بتناول البروتوكول العلاجي».

كما حرص الموسيقار هاني مهنا، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لابنته الفنانة الشابة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال هاني مهنا لـ«الوطن»، إنّ ابنته تخضع للعزل المنزلي حاليًا، مع اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، موضحًا أنّها تُعاني من الصداع وتكسير في الجسم وبعض الأعراض الأخرى.

وأوضح هاني مهنا، أنّ هنادي أجرت بعض التحاليل بجانب مسحة كورونا، إذ تبين أنها تُعاني من نقص «فيتامين د»، داعيًا الجمهور بالدعاء لها أن تعبر تلك المحنة المرضية هي وزوجها بسلام وفي أقرب وقت.

وأشار إلى أنه لم يختلط بابنته منذ 4 أيام تقريبًا، إلا أنه سيُجري مسحة كورونا برفقة زوجته، اليوم الثلاثاء، بشأن الاطمئنان على حالتهما الصحية، قائلًا: «بنتي هتوحشني وهي في العزل».

وكانت الفنانة هنادي مهنا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية.

مسلسل النمر

ويُشارك أحمد خالد صالح، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال عملين دراميين دفعة واحدة، وهما «النمر» للفنان محمد عادل إمام، و«قصر النيل» للفنانة دينا الشربيني.

مسلسل «النمر» تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

قصر النيل

«قصر النيل» بطولة الفنانة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد «جراند أوتيل» و«زي الشمس» و«لعبة النسيان» وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة وعدة مراحل لحل لغزها، وتدور أحداث العمل في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما ما تطلب تصميم ديكور خاص له، واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

