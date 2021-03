مستشار الرئيس المصري يهاجم برنامج رامز جلال الجديد

هاجم مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، أحمد عكاشة، اسم البرنامج الجديد للفنان رامز جلال هذا العام “رامز مريض نفسي”، معتبرا أن استخدام هذا المرض النفسي للضحك امر غير أخلاقي.

وقال مستشار الرئيس المصري في بيان :” إن اسم البرنامج هو عنوان لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإزالة آثار المرض النفسي عن المريض، معتبرا أن اتخاذ المريض النفسي مادة للسخرية والضحك، عمل غير أخلاقي وغير حضاري”.

واضاف: “يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولايمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن”.

وتابع:” أن من بين كل 4 أشخاص موجودين في العالم، هناك واحد يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزاد مع انتشار مرض كوفيد-19″.

وأضاف عكاشة: “هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟”.

وهاجم البرنامج قائلا: “هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا، وما يحدث أن صدقت الأخبار إن البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج”.

أثيرت موجة جدل جديد بسبب “البوستر” والإعلان الدعائي “غير الرسمي” لبرنامج “المقالب” الرمضاني الشهير في العالم العربي، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، خاصة وأنه يحمل اسم “رامز مريض نفسي” .

وأتت موجة الجدل لارتباطه عند البعض ببيان الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى العباسية العام الماضي، الذي طالب فيه آنذاك، بوقف برنامج “رامز جلال مجنون رسمي” لـ”تأثيره على الصحة النفسية للمواطنين”.

وأشار عضو المجلس الأعلى للصحة النفسية، المدير العلاجي لمستشفى العباسية للصحة النفسية، الدكتور هشام ماجد، إلى أنه “يجب على الفنان رامز جلال أن يراعي موقف المريض النفسي، وألا يكون ذلك هو المسمى الرسمي، خاصة وأن المريض النفسي يعاني بطبيعة الحال ولا يجب أن يزيد من معاناته”.

مضيفا أن “جلال محبوب من الجمهور والأطفال خصوصا، واعتبار أن المرض النفسي تيمة للمزحة والمرح يتسبب في أزمة كبيرة للمرضى النفسيين والمعالجين لهم مع الوقت، خاصة مع دعاوى التنمر المختلفة التي تعمل الجهات المختصة دائما على مواجهتها بالحملات الإعلامية والاجتماعية”

