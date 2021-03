سلطنة عمان ترحب بمبادرة السعودية بوقف إطلاق النار

أعلنت سلطنة عمان عن ترحيبها بمبادرة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وحفظ الأمن في المنطقة.

وأكدت سلطنة عمان عن “عزمها الاستمرار في العمل مع السعودية والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية، بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة، التي تعيد لليمن أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة”.

الجدير بالذكر ان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، أعلن أمس الاثنين إن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل “وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكانت قد أيدت جامعة الدول العربية أمس الاثنين المبادرة التي طرحتها السعودية لإنهاء الصراع في اليمن وإيجاد حل سياسي يفضي الى السلام.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب”. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أن “النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي”.

وفي ذات السياق، أعربت كل من قطر والبحرين، دعمهم للمبادرة السعودية لوقف أطلاق النار وإنهاء النزاع الدائر في اليمن وذلك بإشراف الأمم المتحدة.

وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه: “بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، فإن دولة قطر تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق”.

وتابعت: “تعرب وزارة الخارجية بدولة قطر عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار”.

وختمت بالقول: “أخيرا تجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216

The post سلطنة عمان ترحب بمبادرة السعودية بوقف إطلاق النار appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ