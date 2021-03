المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا

وقعت المغرب وإسرائيل خلال اجتماع افتراضي، اتفاقية شراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إنه “تم خلال لقاء افتراضي، التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين المنتمين للقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير المجال التكنولوجي بين المغرب وإسرائيل”.

وافادة الوكالة إلى أن:”هذا الاتفاق، وقعه شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية، وجمعية مصنعي إسرائيل، ويوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية”.

وان الاتفاقية تهدف إلى:” إقامة حوار مفتوح ودائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة الإسرائيلية للمشغلين وأرباب الأعمال، وإرساء فضاء لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، نشر السفير الإسرائيلي في المغرب ورئيس البعثة الإسرائيلية إلى الرباط، ديفيد غوفرين، في وقت سابق صورة له مرتدياً الجلباب المغربي عبر تويتر.

وعلق على الصورة: “اليوم ارتديت الجلباب المغربي وشعرت بسعادة كبيرة. وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن أرتدي لباسا أنيقا فاخرا، يفوح منه عبق تاريخ عريق. فعلا، التراث، والثقافة، والفنون في المغرب، كنز لا يفنى”.

السفير الإسرائيلي في المغرب يرتدي الجلباب المغربي

هذا وقد صرحت حكومة إسرائيل في بيان لها حين تعيين السفير الإسرائيلي في المغرب: “بعد عشرين عاما من إغلاق السفارة الإسرائيلية في المغرب، وصل السفير ديفيد غوفرين إلى الرباط اليوم، وسيشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب”، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم.

وفي الشأن، تناقلت وسائل إعلامية، خبر اتفاق إسرائيلي مغربي عقده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره من دولة الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي.

حيث نشر وزير الخارجية الإسرائيلي أشكانزي عبر منصة “تويتر” حيث قال: “أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي ناصر بوريطة”.

وتابع في التغريدة حول اتفاق البلدين: “اتفقنا على العمل معا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بيننا”، منوهاً إلى أنه “ناقشنا أيضا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع”.

