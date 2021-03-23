محافظ حجة اليمنية: حرب “الخلاص” ضد الحوثي لن تتوقف

أكد محافظ “حجة” اليمنية ، اللواء ركن عبدالكريم السنيني، الثلاثاء، على استمرار محاربة مليشيات الحوثي وعدم توقف “معركة الخلاص”.

ودعا محافظ حجة اليمنية ، في اجتماع مع الأعيان وشيوخ قبائل المحافظة (غرب)، أبناء القبائل المغرر بهم والذين يقاتلون الحوثي أن يغادروا مواقع القتال وحماية أهلهم.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع، عزم الجيش اليمني على تحرير المحافظة (شمال غرب) كاملة، مؤكدا على ضرورة رفد الجيش كواجب وطني على كل اليمنيين.

وأضاف السنيني: “لن نتوقف عن محاربة المليشيات الحوثية والتي باتت تتيقن من هزيمتها وتدفع بأفرادها نحو الموت بحثا عن النجاة”.

وأشاد بالمبادرة السعودية وبدعم المملكة للشعب اليمني في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وتأتي تصريحات المسؤول اليمنية غداة رفض مليشيا الحوثي لمبادرة سعودية للسلام.

واستمرار هجومها العسكري في محافظة حجة خصوصا في مديرية “عبس” الساحلية على البحر الأحمر.

وتخوض قوات الجيش اليمني هناك معارك طاحنة مع مليشيات الحوثي.

أسفرت عن سقوط عشرات القتلي والجرحى والأسرى بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة للمليشيات.

الجدير بالذكر ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد اعاد تعييين اللواء ركن عبد الكريم السنيني محافظ لحجة في نوفمبر 2016.

وأطلقت قوات الجيش اليمني، منتصف مارس الجاري، عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري حكومي في تصريحات للأناضول، أن “قوات الجيش الوطني أطلقت قبل ساعات عملية عسكرية واسعة في مديرية عبس أكبر مديريات محافظة حجة (مرتبطة بحدود برية مع السعودية)”.