الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرات من طقس اليوم الثلاثاء، وأوصت باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة لهذا اليوم.

كما أطلقت الأرصاد الجوية، إنذارا جوياً عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الدقائق والساعات القادمة وذلك حتى الساعة 8 مساء من اليوم الثلاثاء 23 مارس الجاري.

وقالت الهيئة في تحذيراتها أنه: “نظرا للتغييرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا الى جمهورية مصر العربية”.

وأشارت الهيئة، في تحذيراتها، إلي أن هذا المنخفض يؤدي إلى “نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح من 40 الى 50 كلم في الساعة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق آخر، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الاثنين، عن سعي الحكومة المصرية لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا المستجد في مصر.

وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية والتي يتم التفاوض بشأنها خلال شهر مارس الجاري.

وصرَّحت وزيرة الصحة المصرية خلال مؤتمر صحفي أجرته مع السفير الصيني من القاهرة أن الجانبين: “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وأوضحت زايد أن مصر طلبت الدعم من الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن الاتفاق سيتم توقيعه بين شركتي سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وأعربت وزيرة الصحة المصرية عن أملها في أن تصبح مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا المستجد، بهدف سد الاحتياج المحلي وتصديره إلى الدول الأفريقية أيضا.

وكانت قد عبَّرت وزيرة الصحة المصرية عن استعداد مصر للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب.

وفي السياق، حذر محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، من بدء ظهور الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر، موجها بضرورة اخد الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية.

