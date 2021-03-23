مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار دراجة نارية في “المشتل” شرقي بغداد

ذكرت مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الثلاثاء،23 مارس، إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرين اثر انفجار دراجة نارية في منطقة المشتل شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أن أسباب الانفجار لا تزال غير معلومة، وأن الأجهزة المعنية تجري تحقيقا في الحادث، من دون مزيد من التفاصيل.

بيد أن مصدر آخر ذكر لموقع “السومرية نيوز” المحلي أن “عبوة ناسفة.

كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت في منطقة المشتل شرقي بغداد ما أسفرت عن مقتل صاحب الدراجة”.

واضاف أن “القوات الأمنية قامت بأخذ هاتف صاحب الدراجة الذي قتل وكان ينوي تفجير العبوة على محال لبيع المشروبات الكحولية”.

سائق الدراجة كان يحمل رمانة يدوية عدد اثنين وعبوة محلية الصنع”.

وتابع المصدر انه “كان ينوي نقل هذه المواد الى مكان معين وتفجيرها على محال لبيع المشروبات الكحولية.

وخلل اصاب هذه المواد المتفجرة ادى الى الانفجار واحتراق العجلة”، لافتا الى ان “القوات الامنية قامت بأخذ هاتف صاحب الدراجة الذي قتل”.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، تزايد استهداف محال المشروبات الكحولية في العاصمة العراقية بشكل كبير.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تعرض ما لا يقل عن 14 متجرًا لبيع المشروبات الكحولية.

في جميع أنحاء المدينة للقصف بالقنابل الحارقة خلال فترة منتصف الليل أو قبل الفجر بقليل.

ويدير معظم الشركات مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

وتبنت عدد من الميلشيات مثل “أهل المعروف” و”ربع الله” و”أهل القرى” عدد من تفجيرات هذه المحلات والملاهي الليلية في العراق.