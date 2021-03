مديرة أعمال نوال السعداوي تكشف عن وصيتها الأخيرة

كشفت مديرة أعمال الكاتبة المصرية الراحلة نوال السعداوي، الأستاذة منة الأبيض عن وصيتة الكاتبة الراحلة الأخيرة قبل وفاتها، وتخص جنازتها.

حيث قالت مديرة أعمال الراحلة في تصريحاتها:” إن السعداوي أوصت بألا تقام لها جنازة وأن يقتصر الحضور فقط على أولادها، وبعض المقربين”.

وأردفت الأبيض وهي أحد المقربين من الراحلة في سنواتها الأخيرة قولها:” أن عدم اقامة جنازة لنوال السعداوي لا علاقة له بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما أشاع البعض”.

وتابعت مديرة أعمال الراحلة: “هذه رغبة الأسرة التي أرادت تنفيذ وصية الكاتبة الكبيرة بعدم مشاركة أحد في جنازتها سوى أبنائها وبعض من أفراد الأسرة المقربين”.

من جانبها، لم تعلن الأسرة موعد دفن جثمان نوال السعداوي، وتمت مراسم الدفن مساء الأحد الماضي، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، بحضور إبنتها الدكتورة منى حلمي، وإبنها عاطف وزوجته بالإضافة الى عدد محدود للغاية من الأسرة.

الجدير بالذكر، أن نوال السعداوى طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ولدت عام 1931، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنك.

فبعد رحلة علاج طويلة من أمراض المعدة رحلت الكاتبة المصرية المثيرة للجدل الدكتورة نوال السعداوي، اول امس الأحد، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

نوال السعداوي المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، هي واحدة من أهم الكاتبات المصريات والعربيات، بحسب سبوتنيك.

الراحلة الدكتورة نوال السعداوي من مواليد 27 أكتوبر عام 1931، تُعد من المفكرين المثيرين للجدل في العالم العربي.

تركت نوال السعداوي إرثاً كبيراً خلفها من كتب وأعمال ما تزال إلى اليوم تمتلك صدى واسع، وحملت في كتاباتها قضايا مهمة، وأهمها وضع المرأة فى الإسلام، وكانت تشتهر بمحاربتها لختان الإناث في مصر.

وترأست الدكتورة الراحلة نوال السعداوي مناصب هامة في مصر مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة المصرية، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، بالإضافة إلى عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي.

حصيلة أعمال الكاتبة نوال السعداوي كتب تم إعادة نشرها وترجمتها لأكثر من 30 لغة، تركت 40 كتاب مثير للجدل، وتتمحور كتابات نوال السعداوي حول ضرورة الربط بين تحرير المرأة والإنسان من جهة وتحرير الوطن من جهة أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.

