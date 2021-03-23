نشرت زينب العسكري، مقطع فيديو أثار الكثير من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه منى السابر، على خلفية النزاع القضائي بينها وابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.

حيث قالت العسكري في مقطع الفيديو: “أنا حطيت نفسي مكان منى السابر، لو بنتي تسوي اللي سوته حلا الترك ما بلومها، وهاي مش مثالية، لو بنتي سوت هذه الحركة، فطرة الأم ما بتخليني أتكلم عن بنتي، السجن عندي أهون من إني أشوه بنتي، يمكن بتقوله إني ما عيشت اللي هي سوته، لكن أنا عارفة بنتي وربيتها”.

كما وجهت زينب العسكري رسالة إلي السابر قالت فيها: “أستاذة منى هذه بنتك، كنتوا في فترة من الفترات زي العسل، ليش تغيرت، بالمنطق والعقل بنتي اتغيرت علي فجأة ليش السبب، أكيد ما تبغي المبلغ أكيد في ضغوطات عليها”، بحسب ماذكر في موقع ليالينا.

ومن جانبها، إنتقدت الممثلة ​مريم حسين​، الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، بسبب رفعها قضية ضد والدتها ​منى السابر​، والتي قضت قبل ايام بسجنها مدة عامين.

حيث نشرت الممثلة مريم، فيديو علي صفحتها الشخصية أكدت فيه، أنها مستعدة لمساعدة منى كي لا تدخل إلى السجن، حيث قالت: “كيف هذا القاضي يحكم بسنة سجن على أم… حلا مش بنية وكثيرا عليها صفة بنت أصلا لأنها بلا رضا أمها لا تسوى شيئا”.

كما أضافت حسين :”أنا أتكفل أو والدتي تتكفل بكل شيء سواء كان المبلغ 200 ألف أو 300 ألف، أو أي شي، أمي تتكفل بالمصاريف لكي لا تدخلي السجن”، لتظهر أمها وتقول إن لديها “شيك أبيض”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق أصدر القضاء البحريني، حكم بسجن منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنةً مع النفاذ، في القضية التي أقامتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، بسبب 200 ألف ريال بحريني.

واكدت السابر، قرار القضاء البحريني حيث شاركت بمقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أوضحت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، كما قالت أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.

The post زينب العسكري تنشر مقطع فيديو تهاجم فيه والدة حلا الترك︎ appeared first on Souk Ukkaz News.

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