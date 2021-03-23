الإمارات للطاقة النووية تكشف عن بدء مرحلة نووية مهمة

كشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية،صباح اليوم الثلاثاء، عن بدء مرحلة الاختبارات لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية.

حيث نشرت مؤسسة الطاقة في الإمارات، عبر “تويتر” قائلة:”أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادا لعملية بداية التشغيل للمحطة”.

يذكر أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي، هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت شركة نواة للطاقة في الإمارات، عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى مستوى 80 % من قدرته الإنتاجية، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

ومن الإمارات ايضا، صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه قد تم “استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي”

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.

وأضاف : “بالإضافة لذلك، أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”، وذلك حسب ما ورد في وكالة سكاي نيوز عربية.

وفي الشأن الإماراتي، كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية اليوم الخميس، أن “الإمارات العربية المتحدة علقت التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية الشهر المقبل”.

وتابعت الصحيفة أنه: “كان من المفترض أن تستضيفها أبو ظبي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة عرب ومسؤول أميركي كبير من إدارة الرئيس بايدن وآخرين شاركوا في إقامة العلاقات بين “إسرائيل” وعدد من العواصم العربية”.

وعن موعد القمة أوضحت الصحيفة أن: “هذه القمة كان من المفترض أن تلتئم في شهر نيسان/ أبريل المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان نتنياهو قد ألمح إلى ذلك في تصريحات أدلى بها مؤخراً”، بحسب المنار.

وأشارت الصحيفة إلى غضب الإمارات من نتنياهو وقالت إن “ولي عهد الإمارات محمد بن زايد غاضب من نتنياهو بسبب ما يعتبره استغلال لاتفاقات التطبيع واتفاقات (إبراهيم) في حملته الانتخابية، خاصة ترديده في خطاباته الانتخابية أنه حصل من ولي عهد الإمارات على تعهد باستثمار عشرة مليارات دولار في الأراضي المحتلة”.

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