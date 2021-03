محمد منير يكشف كواليس مثيرة من فيلم المصير

كشف الكينج محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة dmc، قصة عمل أغنية “علي صوتك بالغنا” من فيلم المصير.

وقال محمد منير: “يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغني أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عيني سابوا لي الاستوديو، خلصت الأغنية في 5 دقائق، معروف عني في وسط الاستوديوهات ومهندسي الصوت إني أسرع وأشطر مغني، لأني بأروح مذاكر.”

وأضاف محمد منير: “بحب شخصية مروان اللي قدمتها في فيلم المصير، لأن الشخصية كانت قريبة مني ومن شخصيتي، وكان مع حبيب قلبي الراحل نور الشريف وصديقي محمود حميدة وصفية العمري ربنا يديها الصحة”، وفقًا لموقع (اليوم السابع).

كما روى الكينج محمد منير، قصة شقيقه فاروق عندما كان مرشدًا سياحيًا لوزير الدفاع الأمريكي والاعتراض عليه كمرشد لارتدائه الجلباب والعمة.

وقال الكينج، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”: “شقيقي فاروق هو الذي أوصلني إلى العالمية، وكان المرشد السياحي لوزير الدفاع الأمريكي عندما زار أسوان، وهناك من اعترض عليه كمرشد سياحي لارتدائه الجلباب والعمة، وكان رده (عارف الشبشب اللي لبسه ده تمنه كام والخاتم عيار 24) فهو كان أنيقا جدا”.

وأضاف محمد منير: “أخدت بكالوريوس الفنون التطبيقية في 3 سنوات، وكنت عايز أؤجل ميعاد الخدمة العسكرية، وكان دفعتي في الجيش علي الحجار وحسين الإمام”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وتابع: “بعد العمل مع الموسيقار هانى شنودة جه عاطف منتصر خطف الفرقة، وكانت فرقتي، وعمل فرقة المصريين، واختلفت أنا وهاني وانفصلنا، ومحمد نوح ابن مصر، ومحدش يقدر ينسى مدد مدد شدي حيلك يا بلد، وكان بيلف الجامعات، والجامعة الغناء فيها بيلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، وكان معايا أعظم فرقة وعنصر مهم جدا يحيى خليل، وأيضا عزيز ناصر، ويحيى خليل وزّع ألبوم شبابيك وألبوم اتكلمي، وكان بيدرس في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار”.

