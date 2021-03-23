سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23 مارس في البنوك والموازي

تراجع سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، لدى تعاملات السوق الموازية السودانية. وشهدت البنوك أيضا تراجعا طفيفا

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في هذه السوق السوداء 380 جنيها، مقابل 382 في تعاملات أمس الإثنين كما تراجع السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند الشراء مسجلا 379.7971 جنيه وللبيع بلغ 381.6961 جنيه

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) مسجلا عند 455 جنيها.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 451.66 جنيه للشراء و453.92 جنيه للبيع وبقي سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية عند مستوى 523 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 526.03 جنيه للشراء و528.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 100 جنيه وسجل لدى البنوك الرسمية 101.27 جنيه للشراء و101.77 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند مستوى 102 جنيه فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 103.41 جنيه للشراء و103.93 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1249.74 جنيه للشراء و1255.99 جنيه للبيع.

السلع

وفي أعقاب القرار، اشتكى مواطنون من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع خاصة تلك المعتمدة على الاستيراد من الخارج.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماضٍ في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40%.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700%.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في هذه السوق السوداء 380 جنيها، مقابل 382 في تعاملات أمس الإثنين كما تراجع السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند الشراء مسجلا 379.7971 جنيه وللبيع بلغ 381.6961 جنيه