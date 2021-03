ليبيا.. الدبيبة يبحث العراقيل التي تواجه قيام الانتخابات في موعدها

التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، وبحث معه سبل تجاوز عراقيل الانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري.

وقال مكتب الدبيبة الإعلامي، أن اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية، ناقش احتياجات المفوضية وآلية استعدادها للانتخابات، فضلاً عن مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.

هذا وقد أكد رئيس الحكومة الليبية دعمه الكامل للمفوضية، لكي تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وكان عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد حذر قبل أيام من “غموض” في المسار الانتخابي.

وجاء حديث السائح بعد توقف عمل اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي.

مؤكداً إخلاء المفوضية العليا كامل مسؤوليتها عن أي تأخير للانتخابات عن الموعد المحدد.

وفي سياق آخر، صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد دعمه لاستكمال خارطة الطريق السياسية والاتفاق العسكري في ليبيا.

وغرد الدبيبة على حسابه بتويتر، قائلاً: ” حظيت بمحادثة إيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي”، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن وزير الخارجية الأمريكي هنأ الحكومة بمنح الثقة من قبل النواب.

كما قال: ” سعداء بهذا الدعم الذي نأمل أن يساعد ليبيا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل”.

وعلى صعيد منفصل، يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الفرنسي بمحمد المنفي ونائبه، على مائدة عشاء، ومن ثم يتوجها بعدها إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحسب “قناة 218 الليبية”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارة تركيا بشكل عاجل وفي أقرب فرصة ممكنة.

ووجه الرئيس التركي أردوغان الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي عبر اتصال هاتفي أجرياه في بتاريخ الـ20 من مارس الجاري.

وبحسب المصادر فقد ورد بيان جاء فيه: “خلال المحادثة هنأ أردوغان المنفي على مباشرة أعماله رسميا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا”، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

