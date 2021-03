الحوثيون يستهدفون مطار أبها ويسقطون طائرة تجسس بمحافظة مأرب

أعلن الحوثيون، الثلاثاء، استهدافهم مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة بدون طيار، كما أكّدوا إسقاطهم مقاتلة نوع MQ9 أمريكية بمأرب في اليمن.

يأتي ذلك، بعد يوم فقط من إعلان المملكة العربية السعودية لمبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية لإنهاء الحرب بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله (الحوثيون) المدعومة من إيران.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون عبر تويتر، إنه “في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا.. نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار”.

وأكّد سريع في تغريدة أخرى إسقاط طائرة بدون طيار في أجواء محافظة مأرب، وقال: “أسقطنا طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب عصر اليوم”.

وتابع سريع، قائلاً: إن “عملية الاستهداف تم تنفيذها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد”.

ويتمسك الحوثيون بشروطهم لحل الأزمة في اليمن التي قدموها سابقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثلة برفع القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ومرفأ الحديدة غربي اليمن، وتفعيل الجانب الإنساني وفصله عن الجانب العسكري والسياسي.

إذ قال الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام، أمس: “ طلبنا فتح الميناء والمطار قبل الوصول إلى خطة تدريجية لوقف إطلاق النار”.

وأردف عبد السلام: “نكرر مطالبتنا بوقف الأعمال العسكرية من الجميع وتفعيل الجانب الإنساني”، معربا عن استعداد الجماعة للتفاوض حينما “يتم فصل الجانب الإنساني عن الوضع العسكري والسياسي“.

وأكد عبد السلام أن الحوثيين لا يزالوا بانتظار الرد الأمريكي على شروط أنصار الله ورؤيتهم لحل النزال في اليمن من خلال الوسيط العُماني.

وعن المبادرة السعودية وتأكيداً لتصريح محمد علي الحوثي قال محمد عبد السلام كبير المفاوضين بجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، الإثنين، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن أي شيء جديد.

وفي حديث مع وكالة “رويترز” للأنباء، صرّح عبد السلام قائلاً: إن “السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً”، مضيفاً في الوقت ذاته، أن الحوثيين سيواصلون المحادثات مع المملكة وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام”.

وتابع عبد السلام، مشدداً على أن “فتح المطارات والموانئ حق إنساني ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط”.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الإثنين، عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

بالاضافة الى ذلك أشار محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إلى أن المبادرة تعد طرحا متقدما إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

كما وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي للميناء وكذا توجيه إيرادات الضرائب من الميناء إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وقد صرح وزير الخارجية السعودي إن المملكة العربية السعودية تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة المعلن عنها وذلك “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”، كما أشار الوزير السعودي فيصل بن فرحان إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، قائلا إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

