ليبيا نيوز

هيئة تحرير الشام تعتقل عامل صحي.. وشبكة سورية تصف الحادثة بالخطيرة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع المراسل
موقع المراسل
مصدر الخبر / موقع المراسل

أفادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، بإقدام “هيئة تحرير الشام” على اعتقال أحد العاملين في فريق لقاح سوريا في الشمال السوري، محذرة من تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري، واصفة الهيئة بأنها لا تحترم القوانين الدولية وأنها تسعى لفرض نفسها وسطوتها الأمنية.

وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان، اطلعت على نسخة منه لمصادر، أن عناصر “هيئة تحرير الشام”، اعتقلت “محمد العاقل” أحد العاملين في فريق لقاح سوريا، المنحدر من أبناء بلدة كفر تخاريم بريف محافظة إدلب الغربي، وذلك أمس الإثنين أثناء وجوده في اجتماع تدريبي للفريق في بلدة أرمناز بريف محافظة إدلب الغربي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

وجاء في البيان، أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذوي “العاقل” باعتقاله، إضافة إلى أنه تمّ مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه.

وحذّرت الشبكة الحقوقية من مصير مجهول يواجه “العاقل” وأضافت “نخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً، كحال 85% من مُجمل المعتقلين”.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن قرابة 2246 مواطن سوري، مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، مشددة بالقول: “لدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد”.

تصريحات الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وتعليقا على ذلك قال “فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تصريح خاص لمصادر، إن “هيئة تحرير الشام بعمليات الاعتقال التي تقوم بها، ليس لديها آلية، ومعظم العمليات أمنية كما يفعل النظام السوري، كونها تعتقل من دون مذكرات اعتقال قضائية ومن دون توضيح الأسباب”.

وأضاف أن “الموضوع الأكثر حساسية عندما يطال العاملين في المجال الطبي أو الإعلامي ومن يقدمون خدمات للمجتمع، وهذا الأمر أكثر خطورة وأكثر حساسية”.

وتابع أن “هذا الأمر يشكل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللأسف الهيئة لا تحترم هذا القانون وتتعامل بسلطة وقوة الأمر الواقع لفرض نفسها وسطوتها الأمنية القاسية”.

وتتزامن عملية الاعتقال، مع الجهود التي يبذلها فريق لقاح سوريا في حملات التلقيح والتطعيم وخاصة في المخيمات وغيرها من المناطق النائية والتي تستهدف جميعها الأطفال، كما تتزامن مع التحضيرات التي يستعد لها الفريق من أجل استقبال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وإيصالها إلى مستحقيها في عموم الشمال السوري.

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اعتقال عامل الصحي الشبكة السورية لحقوق الإنسان محافظة إدلب هيئة تحرير الشام

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تعليق

  • ص ك 16 م:
    23 مارس، 2021 الساعة 5:24 م

    قبل اي مبعوث او غيره من الكلام الفاضي : –
    ضروري من الليبين ان يعرفوا ان هناك حكومة الوقاق الوطنية الاي لازالت تعمل ولها الاحقية الشرعية فالبلاد – هي العملية مش سحب بساط من تحت الأقدام لاجل مصالح مأدية لجهات معينة وتقمص شخصيات للوصول المناصب –
    هي العملية في حد ذاتها تأمين البلاد أمنيا بكوادر وطنية للصالح العام – وطبعا مع اهمية راي الشعب الليبي في استمرار عمل حكومة الوقاق الوطني مع الادارات الإصلاح والمحاسبة والقضاء الليبي –
    – الأسبوع الماضي فقط مجموعة التحري الليبي وحماية الامن القومي الليبي والتراب الوطني من التدخلات الخارجية والتهريب –
    وصلتهم بلاغات ورسائل عّن تورط عصابات أوروبية عنصرية في تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة مع شركة أوروبية وهندية – برعاية قطرية وخليجية –
    وإيران قامت بالقبض على العديد منهم .
    تقوم هذه المجموعات فقط بمحاولة زعزعة الامن الليبي وتسميم الشباب والمجتمع المدني وتحاول هده المجموعات تهريب المخدرات واستخدام الناتو كسلاح تهديد للبحر المتوسط وحماية هذه التجارات الممنوعة ومنها عملية ايرني لتهريب البشر وتجارة النساء ووصلت هذه التجارات للامارات وبعض دول الشمال الأفريقي عن طريق معبر اسبانيا حتى وصلت للخليج العربي – وحماية هذه العصابات عسكريا من الأوروبيين – فقط لدعم الاقتصاد الاوروبي وبعض الجهات البريطانية متورطة فالعمل مع الأوروبيين في هذا السياق –
    وهذه أشياء يجب ان توضع رهن الاعتبار الليبي بخصوص الامن العام والخصوصية الامنية وحماية المجتمع المدني من هذه الظواهر الهدامة داخل المجتمع الليبي الاسلامي .
    youtube.com/watch?v=2WfPDVFMeig

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