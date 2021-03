سيناريوهات رحيل رونالدو عن يوفنتوس الصيف القادم

يلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، دورًا كبيرًا في خطط السيدة العجوز للميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب في طريقه للرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لبرنامج “كواترو” الإسباني، فإن صبر رونالدو نفد مع يوفنتوس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال، والخسارة الأخيرة أمام بينيفنتو وبالتالي صعوبة المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أن يوفنتوس ينظر بإيجابية إلى رغبة رونالدو في الرحيل، خاصة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للنادي، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأوضح أن يوفنتوس لا يقف مكتوف الأيدي أمام قرار رونالدو، لكن وضع النادي خطتين للتعامل مع مصير النجم البرتغالي.

وذكر أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) وممفيس ديباي (ليون) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) كبدائل مباشرة، إذا قرر رونالدو الرحيل.

وأتم: “إذا فضل كريستيانو البقاء حتى نهاية عقده مع اليوفي يدرس النادي تعزيز الفريق بأسماء أخرى، مثل: روبن جوسينس (أتالانتا)، ومانويل لوكاتيلي (ساسولو)”.

في الأثناء، علق البرتغالي الدون كريستيانو نجم يوفنتوس، على خروج فريقه من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بورتو.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك “الأهم من عدد مرات السقوط في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف مرة أخرى على قدميك”، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف “الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا! ينصب تركيزنا بالفعل على مباراة كالياري وصراع الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا، وعلى كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

وتابع “من الصحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، يجب قول ذلك، لكن لحسن الحظ، فإن كرة القدم لها ذاكرة.. وأنا كذلك!”.

وأتم “لا يمكن حذف التاريخ، إنه يُكتب كل يوم بالمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد، وأولئك الذين لا يفهمون هذا الأمر، لن يحققوا المجد والنجاح أبدًا”.

على صعيد متصل، نشبت حرب تصريحات بين شقيقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وأحد مسؤولي نادي بورتو، بعد ما كتب الأخير على وسائل التواصل عقب فوز الفريق البرتغالي على نظيره الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

