إعفاء القروض الطلابية من كافة الرسوم والطوابع في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوما تشريعيا، يقضي بإعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق التسليف الطلابي من الرسوم والطوابع.

وجاء في المرسوم التشريعي الذي حمل رقم (4)، في المادة الأولى منه، “تعفى القروض الطلابية والوثائق المتعلقة بها التي تمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي وفقاً للأهداف المحددة لها من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة على منحها أياً كان نوعها بما فيها رسم الطابع المالي وجميع الإضافات المترتبة عليها”.

وفي سياق متصل، كان الأسد قد أصدر، الثلاثاء الماضي، المرسوم التشريعي رقم /88/ للعام 2021 القاضي بـرفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة، سواء كانوا من داخل الملاك، أم من خارجه، وذلك وفقاً للشهادة العلمية التي يحملونها.

ووجّه الأسد إلى مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ست مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.

كما وجّه الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.

ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وفي ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده سوريا، أصدر الأسد، مرسوم آخر يوم الثلاثاء الماضي، بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين والمتقاعدين في الدولة.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء سانا، أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية (11.7 دولار، حسب سعر الصرف غير الرسمي).

ويشمل المرسوم، كل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، و40 ألف ليرة سورية (9.4 دولار) لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

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