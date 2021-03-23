الدكتور مصطفى مدبولي يزور الأردن للمشاركة في اللجنة العليا المشتركة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والأردن، ودعمه لكل مقترحات التعاون التى يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، جاء ذلك خلال استقباله أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في زيارة للمملكة الأردنية للمشاركة في أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وطلب الملك عبد الله الثانى خلال اللقاء نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسي، وتطلعه للقائه قريبًا، مجددًا تأكيده على اعتزازه الشخصى بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كافة المستويات الشعبية والحكومية، مُعربًا عن سعادته بوجود الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة في ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثانى قريبًا، وتمنيات الرئيس بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة للملك عبد الله.

اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بحضور وفدي البلدين.

وأكد أهمية العمل، بشكل مُشترك ومنسق، لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا، موضحًا في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى البلدين، مشيرا إلى أن البلدين يعملان معًا على دفع جهود تسويتها وفقًا للمرجعيات الدولية المُتفق عليها، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وبما يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد مدبولي بالرعاية التي يحظى بها المواطنون المصريون، العاملون في الأردن، من جانب الحكومة الأردنية في ظل توجيهات العاهل الأردني بهذا الخصوص، مشيرًا إلى إسهاماتهم الفعالة في مجالات العمل المختلفة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي بالمملكة، ومؤكدًا أن ما يمثلونه من عنصر إيجابي في العلاقات بين البلدين يسهم في تحقيق المصالح المُشتركة والمُتبادلة، مؤكدا أن لديه توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، بإرسال رسالة دعم كامل إلى الأشقاء في الأردن، لاسيما فيما يتعلق بجائحة كورونا، وتلبية طلبات الجانب الأردني بما يوافق إمكانيات مصر.