صرح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم إنه قرر إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل، استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة.

حيث جاء إعلان الشيخ محمد بن راشد بعد ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس دبي، بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، حيث تم الكشف عن مجموعة من القرارات الهامة.

كما بين الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة”.

مضيفا أن القرار الثاني شمل “إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي ، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي”.

وفي ذات الوقت أعلن الشيخ محمد أيضا عن “تسمية الأخ جمعة ماجد رئيسا فخريا لغرفة تجارة دبي – وهو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي – وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة.. والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي”.

ومن ضمن القرارات التي تم اتخادها ايضا اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي بحسب الشيخ محمد بن راشد “تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا، وكذا العمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة، لترسيخ دور الإمارة ف حركة التجارة العالمية”.

مشيرا بذلك في تغريدة أخرى له ، إلى أنه تم اعتماد “خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم”.

وكذلك قرر “توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيه المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات”.

The post محمد بن راشد يصدر قرارات هامة استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها دبي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ