غضب متصاعد في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب

يتصاعد غضب شديد والعديد من الاحتجاجات في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب على حساب مواطني الدولة وحقوقهم وتكريس التمييز ضدهم.

وبحسب موقع امارات ليكس أثار منح النظام الإماراتي الجنسية لأحد رجال الأعمال الهنود جدلا واسعا وسط تحذيرات من مخاطر التوسع بمنح الجنسية على مستقبل الدولةمما أثار غضب الشعب .

ونشرت صفحات إخبارية صورة جواز إماراتي يعود لرجل الأعمال الهندي لال هريرام (80 عاما)، قالت إنه أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية بعد القانون الجديد الذي أقر في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأبرز مغردون إماراتيون أن المواطنين في الدولة قبل صدور القرار لم يكونوا يشكلون أكثر من 10 بالمئة من نسبة السكان، وهذا يعني أن نسبتهم ستتقلص بشكل كبير مستقبلا.

وأوضح مغردون أن أبناء المواطنات الإماراتيات، والمقيمين من مواليد الدولة، ممن يحملون ثقافة مشابهة للمجتمع الإماراتي هم أولى بهذا التجنيس من الأعراق الأخرى.

وكان نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد أعلن أن التعديلات حول الجنسية، ستتيح الحصول عليها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، على أن يكون الأبناء أقل من 18 عاما.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في الدول الخليجية حيث إمكانية منح الجنسية محدودة للغايةومثيرة جدا”غضب الشعب

ويسمح القانون الجديد لأي ممتلك عقار في الإمارات بأن يحصل على جنسيتها، كما أنه يشترط للعلماء والأطباء امتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 في المائة منهم.

أكد وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة الـ 155 لجامعة الدول العربية، على سيادة الإمارات الكاملة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. بحسب وام.

وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد المجلس تأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها.

وفي نهاية البيان الختامي، دعا المجلس إيران لإنهاء احتلاله للجزر الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية.

وفي ذات الجلسة أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي، احمد برواري، أن العراق جدد مطالبه بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

حيث قال براوي خلال مشاركته في الجلسة الختاميَّة لاجتماع مجلس الجامعة العربيَّة في دورته الـ155 إن “هناك تعاطفاً كبيراً من قبل الدول العربيَّة للنازحين في العراق لإعادتهم إلى ديارهم وقد قدمنا شكرنا على موقفها تجاه هذه القضيَّة المهمة”.

لبضيف أن “العراق أول من قدَّم الدعم لإعادة ترشيح الأمين العام للجامعة العربيَّة احمد ابو الغيط خاصة بعد أنْ تلقَّى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح رسالة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولدور ابو الغيط في دعم القضايا العربيَّة وخاصة العراقيَّة ” .

The post غضب متصاعد في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ