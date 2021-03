منتخب الفراعنة ينازل كينيا في جزر القمر في التصفيات الأفريقية

يستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر .وذلك يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

فقد لعب منتخب الفراعنة أربع مباريات حتى الآن بتلك المجموعة التي تضم فرق: كينيا، جزر القمر وتوغو. ونجح نجوم الفراعنة في حصد ثمانية نقاط، بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وتأمل جماهير الكرة المصرية في تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة، لضمان الصعود إلى البطولة الإفريقية، والمنافسة على اللقب الذي ابتعد عن مصر منذ عام 2010، عندما نجح آنذاك نجوم الفراعنة في حصد البطولة ثلاث مرات على التوالي، لتكون مصر أكثر منتخب حقق البطولة برصيد سبع بطولات وبفارق بطولتين عن أقرب المنافسين الكاميرون.

كأس الأمم الإفريقية

يقول الناقد الرياضي محمد علاء إن المنتخب المصري سيكون في مهمة سهلة نسبيًا من أجل الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في يناير من عام 2022.

مضيفا : “ستكون المواجهات أمام كينيا وجزر القمر فرصة للمدرب حسام البدري للاستقرار على تشكيل شبه ثابت، بعدما أصبح لديه ركائز أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، في أكثر من مركز”.

ويتابع الناقد الرياضي : “يحتاج المنتخب للفوز في مباراة واحدة من المباريات المتبقية لضمان الصعود إلى البطولة الإفريقية المقبلة، لكن تلك المباريات والمواجهات التي تتبعها، هي الفرصة الوحيدة من أجل الاستقرار على شكل ثابت للفريق، لأنها الخطوة الأولى بأن يكون لدينا مشروع منتخب قوي قادر على إعادة اللقب الذي غاب عن مصر لمدة عقد كامل، بالإضافة إلى تجهيز نجوم الفراعنة للوصول إلى كأس العالم 2022″.

مضيفا “المنتخب المصري هو الطرف الأقوى في المباريات المقبلة، لذا سيكون لديه القدرة لاختيار طريقة لعب تناسبه، وسيفرضها على المنافس، وفي كل الأحوال، سيكون نجوم الفراعنة هم الأقرب للفوز”.

كما أشار الناقد الرياضي محمد علاء إلى أن الجيل الحالي للمنتخب المصري يفتقد لثقة الجمهور، بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات وعلى رأسها الخروج من الدور الـ16 أمام جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت على الأراضي المصرية.

وختم قائلا “على المنتخب تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية، اعتمادًا على قوام أساسي، لأنه مع كل انتصار تزيد ثقة الجمهور باللاعبين، كما تزيد ثقة اللاعبين في أنفسهم”.

