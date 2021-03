تقارير صحفية: أكثر من 1000 شخص باعوا كُلاهم في أفغانستان

قامت وزارة الداخلية الأفغانية بفتح تحقيق بخصوص ما جاءت به تقارير صحفية عن أن أكثر من ألف شخص باعوا كلاهم في إحدى قرى ولاية هيرات (غربي البلاد) خلال السنوات الماضية.

حيث تنشط في أفغانستان سوق سوداء في مجالات مختلفة منها تجارة الأعضاء. وتجارة المخدرات، وكذلك الخطف من أجل الفدية.

وحسب توقعات البنك الدولي، فإن نسبة الفقر في أفغانستان ستتجاوز 70% خلال الأشهر القادمة.وهي نسبة تزيد من خطر استغلال سماسرة السوق السوداء لحاجة الناس .في بلد يحتل المرتبة الثالثة عالميا في عدد عمليات الخطف مقابل الفدية.

زيادة على أن رواج جرائم تجارة المخدرات والأعضاء يزيد في ظل إجراءات حكومية تبدو محدودة الأثر حتى الآن.

