حماس تعلن عن تدهور صحة ممثلها السابق في السعودية

أعلنت حركة حماس الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تدهور صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري والمعتقل على الأراضي السعودية في 2019.

وصرح حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس أن: “يعاني من أوضاع صحية صعبة، داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر”.

وقال قاسم : “الخضري يعاني بالأصل من أمراض مزمنة، وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون فاقمت من وضعه الصحي”.

كما أشار إلى أن الخضري معتقل بدون “أي تهمة ودون ارتكاب أي جرم” وأشار مضيفاً: “كل ما فعله الدكتور الخضري هو دعم القضية الفلسطينية، ونضال الشعب المشروع ضد الاحتلال”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن الفلسطيني، بدأت السلطة الفلسطينية، يوم الأحد المنصرم، تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد حصولها على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” العالمية في محاولة لاحتواء الارتفاع المطرد مع تزايد في أعداد الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن المرحلة الأولى من حملة التطعيمات مع تزايد الإصابات تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، تسجيل‭‭2247‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭21‬‬ وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل‭307‬‬ إصابات من مجمل الإصابات الجديدة.

وتخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة استمرار تعطيل المدارس حتى 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 251669 إصابة منذ بدأت الجائحة، مع تعافي 224669 ووفاة 2677.

أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

حيث أعلن إبراهيم ملحم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن تم إقرار إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام ، وفقاً للمملكة .

