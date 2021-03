للمرة الأولى صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء, بدخول القوات الأريترية إلى إقليم تيغراي, خلال المعارك التي دارت 5 أشهر هناك، مشيرا إلى احتمال تورطها في انتهاكات بحق المدنيين.

حيث جاء الإقرار بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرا هذا الأمر، وازدياد الاتهامات من المجموعات الحقوقية والسكان للجنود الإريتريين بارتكاب مجازر في تيغراي.

وأقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في خطاب أمام البرلمان تناول مسائل عديدة، إن القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود خشية التعرض لهجمات من قوات تيغراي، وأضاف أن الإريتريين وعدوا بالرحيل عندما يتمكن الجيش الإثيوبي من السيطرة على الحدود.

لكنه تابع قائلا “بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبب بها لشعبنا غير مقبولة”، مشيرا إلى أنه ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الإريترية مرات عدة.

كما شدد على أن الحكومة الإريترية دانت بشدة تلك الانتهاكات، وقالت إنها ستتخذ إجراءات بحق أي من جنودها إذا تبين أنهم قاموا بذلك.

وأرسل آبي القوات الإثيوبية إلى تيغراي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في الإقليم باستهداف معسكرات للجيش,حيث أدت حملة الإطاحة بالجبهة إلى اندلاع صراع واسع النطاق شهد ارتكاب فظائع بحق المدنيين.

وفي سياق التفاعلات الدولية لأزمة تيغراي، صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عبر حسابه في تويتر إنه تحدث مع السيناتور كريس كونز بشأن زيارته أخيرا إلى إثيوبيا مبعوثا من طرف الرئيس الأميركي جو بايدن، للضغط على رئيس الوزراء آبي أحد لمعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في تيغراي.

كما أوضح وزير الخارجية بلينكن أن بلاده ما تزال تشعر بالقلق بشأن تداعيات الصراع في تيغراي.

The post للمرة الأولى آبي أحمد يعترف بمشاركة القوات الأريترية في صراع تيغراي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ