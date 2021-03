وثائق تعاون مشترك بين دولتي مصر والأردن

في إطار التعاون، وقع كل من رئيسي وزراء مصر والأردن، مصطفى مدبولي وبشر الخصاونة، اليوم، على وثائق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما وقع كل من الوزيرين، على محضر اجتماعات الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وذلك بالإضافة إلى 7 وثائق لتعزيز التعاون بين مصر والأردن.

وأكد الوزير بشر الخصاونة أن الاجتماع أتى بتوقيع اتفاقيات عدة، مشيراً إلى أن العلاقات الأردنية المصرية “نموذجية” على حد تعبيره.

وقال: “لدينا مواقف متطابقة تجاه القضية الفلسطينية، كما أن موقف مصر والأردن واحد تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة”، مبينا أن “الاجتماع الثلاثي بين مصر والعراق والأردن يستهدف تعزيز التكامل بين الدول الثلاثة”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن الأردني، أعلن رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، صباح يوم الاثنين، أن المملكة تتجه لإنهاء الإغلاق المفروض على البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا الصيف المقبل.

وجاء قرار رئيس الحكومة الأردنية عقب أن كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن الأردن تشهد الموجة جديدة لوباء كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني في حديث له أن: “هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد”.

وتابع عبيدات : “نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير”.

وأكد الوزير أن “المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب هذه الأرقام، وتم زيادة السعة السريرية لدرجة استطاعتنا لمواجهة الأرقام التي نشهدها اليوم”.

وأضاف الوزير الأردني: “حسب الاتفاقية المعقودة مع ائتلاف كوفاكس والشركات الأخرى تصلنا لقاحات تباعا ولكنها ليست كالرقم الذي نتمناه ومن الصعب أن تحقق أي دولة الأرقام من اللقاحات التي بحاجة لها، وسيكون الشهر الحالي من أفضل الشهور بتوفر المطاعيم حسب الاتفاقيات المعقودة”.

وتابع عبيدات: “الوضع الوبائي يحتاج للصبر والالتزام من الجميع وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر فيه المملكة من الناحية الوبائية”.

وأردف الوزير: “هذه مسؤوليتنا كمواطنين وأفراد، وعلينا الالتزام بكل ما يطلب من وسائل الوقاية، وهذه الأمور يجب أن لا نقلل من أهميتها فهي سلاح قوي بأيدينا كما هي المطاعيم، فالدول لن تستطيع جني ثمار المطاعيم إلا بعد شهور من الآن ولن ينتهي بشهر أو شهرين ويحتاج لعدة أشهر وبالنصف الثاني من العام الحالي”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

