أول تعليق من الخارجية الروسية على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن

علقت وزارة الخارجية الروسية اليوم على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن وإطلاق عملية سياسية في البلاد لحل الأزمة.

وبحسب موقع RT، أصدرت الوزارة بياناً، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: “أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي خاص عقده أمس الإثنين، 22 مارس، عن مبادرة من قبل المملكة للتسوية السلمية للأزمة في الجمهورية اليمنية… ترحب موسكو بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتناحرة إلى دراستها بشكل دقيق وكامل”.

وأضافت الخارجية الروسية : “كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. ننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة”.

وتابعت الوزارة، قائلة: “هذا الأمر يشمل رفع الحصار البحري والجوي والبري عن أراضي البلد بشكل كامل، وكذلك اتخاذ الخطوات العملية العاجلة الأخرى الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية الحرجة في الجمهورية اليمنية”.

وختمت الخارجية الروسية بيانها، مؤكدة عزم موسكو في “مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتن غريفيث، مع التشجيع النشط لكل من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقيادة جماعة أنصار الله الحوثية على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الخلافات القائمة”.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الإثنين، عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

بالاضافة الى ذلك أشار محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إلى أن المبادرة تعد طرحا متقدما إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

كما وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي للميناء وكذا توجيه إيرادات الضرائب من الميناء إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وقد صرح وزير الخارجية السعودي إن المملكة العربية السعودية تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة المعلن عنها وذلك “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”، كما أشار الوزير السعودي فيصل بن فرحان إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، قائلا إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

