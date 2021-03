ألكانتارا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد وقائده في المنتخب الإسباني

أكد تياجو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا وليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد في دور الـ 8 من البطولة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حواره مع صحيفة “آس”، وشدد خلالها على احترامه لريال مدريد ولقائد إسبانيا سيرخيو راموس.

وقال تياجو: “بعد أيام سأواجه راموس في دوري أبطال أوروبا، الآن هو زميلي وأنا أحب ذلك، لكن وقتها سيكون خصمي”، حسبما أفاد موقع (جول العربي).

وأضاف: “الحديث عن انضمامي لريال مدريد كان قبل سنوات ولا أتذكر ما الذي حدث وقتها، أنا الآن ألعب لفريق آخر بالفعل، ولا شيء سيتغير”.

وأكمل ألكانتارا: “عندما علمنا بمواجهة ريال مدريد احترمناهم للغاية، واحترمنا البطولة التي نلعب فيها والدور الذي سنواجههم فيه”.

وأنهى كلماته: “عندما نلعب أمام ريال مدريد سنلعب بالكثير من الاحترام، هم فريق مذهل، وسنواجههم في بطولة رائعة”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيستضيف ليفربول في إسبانيا بالسادس من الشهر المقبل، على أن تلعب مباراة العودة في الـ 14 من الشهر نفسه.

على صعيد منفصل، أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لن يستطيع الصعود لدوري أبطال أوروبا من خلال بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة “بيلد”، وأكد خلالها أن الفريق يمر بالكثير من اللحظات السيئة ويقع في الأخطاء بشكل كوميدي وهزلي، في تشبيه منه لفريقه بالمهرجين الذين يتعمدون إيذاء أنفسهم لإضحاك الآخرين.

وقال كلوب: “الخصم في معظم الأوقات لا يحتاج للكثير من الفرص للتسجيل في شباكنا، وذلك لأننا نقع في الأخطاء الكبيرة كثيرًا، أخطاء جنونية يصح أن نوصفها بالكوميدية والتي تجعلنا نبدو مثل المهرجين”.

وأضاف: “على الجانب الآخر نحن نصنع الكثير من الفرص، وأهدافنا المتوقعة نحتل بها المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، لكن في الواقع نحن لم نقترب حتى من الرقم الخاص بنا هذا الموسم”.

وأردف يورجن كلوب: “أحب أن أبقى متفائلًا، لكنني أرى أنه من المستحيل الوصول لدوري أبطال أوروبا عن طريق ترتيبنا في الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري”.

