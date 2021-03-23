ترحيب عربي بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

رحب عدد من الدول العربية بمبادرة السعودية التي أطلقتها لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أعلن مبادرة المملكة السعودية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

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