ميركل تعلن إغلاقا عاما في ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد، خلال فترة الأعياد الممتدة من الأول وحتى الخامس من أبريل.

وقالت ميركل، إن الإغلاق يأتي ضمن جهود مكافحة الجائحة الجديدة، المتمثلة في تفشي نسخ متحورة من فيروس كورونا.

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