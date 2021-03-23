ميركل تعلن إغلاقا عاما في ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد، خلال فترة الأعياد الممتدة من الأول وحتى الخامس من أبريل.
وقالت ميركل، إن الإغلاق يأتي ضمن جهود مكافحة الجائحة الجديدة، المتمثلة في تفشي نسخ متحورة من فيروس كورونا.
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد، خلال فترة الأعياد الممتدة من الأول وحتى الخامس من أبريل.
وقالت ميركل، إن الإغلاق يأتي ضمن جهود مكافحة الجائحة الجديدة، المتمثلة في تفشي نسخ متحورة من فيروس كورونا.
مارس، 2021 الساعة 8:45 م
شركة – الهرم السورية – شركة وهمية مشبوهة لحزب الله الهتلري ضد العرب لسرقة الاموال من المؤسسات وتجارة البشر تم ضبطها ـ في احد مراكز الأمارات ـ التعاون الأمني الأماراتي و الليبي المسلح ـ لمكافحة التزوير والأمراض والعرف الأجتماعي .
شوف بس نوريك كفر نسائكم بس ـ يبوا مرسيدسات على حساب الميزانية الليبية ووقف إطلاق النار
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شوف بس نوريك كفر نسائكم بس ـ يبوا مرسيدسات على حساب الميزانية الليبية ووقف إطلاق النار
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شوف بس نوريك كفر نسائكم بس ـ يبوا مرسيدسات على حساب الميزانية الليبية ووقف إطلاق النار
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شوف بس نوريك كفر نسائكم بس ـ يبوا مرسيدسات على حساب الميزانية الليبية ووقف إطلاق النار
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شوف بس نوريك كفر نسائكم بس ـ يبوا مرسيدسات على حساب الميزانية الليبية ووقف إطلاق النار
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJTa7bp5SQ6cy8XPR5dE7qj6KOD6nO2abYNA&usqp=CAU
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