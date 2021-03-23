ليبيا نيوز

ميركل تعلن إغلاقا عاما في ألمانيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد، خلال فترة الأعياد الممتدة من الأول وحتى الخامس من أبريل.

وقالت ميركل، إن الإغلاق يأتي ضمن جهود مكافحة الجائحة الجديدة، المتمثلة في تفشي نسخ متحورة من فيروس كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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