تعويض بقيمة مليون جنيه لعارضة أزياء مصرية من فضائية مشهورة

تمكنت عارضة أزياء مصرية اليوم الثلاثاء، من الحصول على تعويض بقيمة مليون جنيه مصري، من مقاضاة قناة تلفزيونية فضائية مشهورة في مصر.

ووفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية، فقد حكمت المحكمة الإقتصادية في مصر، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لعارضة الأزياء ميرهان هشام المعروفة باسم “ميرهان كيلر” غرامة على قناة “النهار” المصرية.

وصرح المحامي الخاص بميرهان أنه: “طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لها على قناتها بموقع يوتيوب”.

وأكدت المصادر أن الحكم الذي أطلقته المحكمة أولي وقابل للإستئناف من قبل القناة التلفزيونية، وذلك حسب ما ورد في سبوتنيك.

وفي سياق منفصل، هاجم مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، أحمد عكاشة، اسم البرنامج الجديد للفنان رامز جلال هذا العام “رامز مريض نفسي”، معتبرا أن استخدام هذا المرض النفسي للضحك امر غير أخلاقي.

وقال مستشار الرئيس المصري في بيان :” إن اسم البرنامج هو عنوان لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإزالة آثار المرض النفسي عن المريض، معتبرا أن اتخاذ المريض النفسي مادة للسخرية والضحك، عمل غير أخلاقي وغير حضاري”.

واضاف: “يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولايمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن”.

وتابع:” أن من بين كل 4 أشخاص موجودين في العالم، هناك واحد يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزاد مع انتشار مرض كوفيد-19″.

وأضاف عكاشة: “هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟”.

وهاجم البرنامج قائلا: “هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا، وما يحدث أن صدقت الأخبار إن البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج”.

The post تعويض بقيمة مليون جنيه لعارضة أزياء مصرية من فضائية مشهورة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ