الأهلي المصري يحظى بإجراءات أمنية مكثفة خلال مواجهة المريخ

أكد مدير شرطة العاصمة السودانية الخرطوم عيسى آدم إسماعيل، أن فريق الأهلي المصري سيجد تأمينًا مكثفًا خلال مواجهته أمام المريخ مطلع أبريل القادم، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة لمرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد الفريق شرطة عيسى ادم إسماعيل على استعداد شرطة الولاية على تأمين كافة المناسبات والمحافل التي تقام داخل الولاية.

جاء ذلك لدى استقباله حسام عيسى السفير المصري لدى الخرطوم والوفد المرافق له بحضور اللواء شرطة محمد الامين الطاهر مدير دائرة الطوارئ والعمليات واللواء شرطة سليمان إسماعيل خريف مدير إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم والعميد شرطة العباس يحيي مدير إدارة العمليات.

وبحث اللقاء تأمين مباراة المريخ السوداني والأهلي المصري المزمع إقامتها في ابريل المقبل، وفقًا لصحيفة (السوداني).

وقال مدير شرطة الولاية إن للشرطة خطة تأمينية للمباراة تبدأ من وصول البعثة للمطار حتى مقر الإقامة بالإضافة لتأمين الملعب والطرق المؤدية إليه.

من جانبه أشاد السفير المصري بالدور الكبير الذي لعبته شرطة ولاية الخرطوم في تأمين مباراة الهلال والأهلي السابقة، وقال ان العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات متمنياً التوفيق للفريقين لتقديم مباراة متميزة.

في سياق منفصل، كشف نصر الدين النابي، مدرب نادي المريخ السوداني السابق كواليس فسخ التعاقد مع الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال النابي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون سبورت” المصرية: “وجدت أن الفريق غير جاهز تمامًا لدوري أبطال أفريقيا، حيث لم يستعد من الناحية البدنية بشكل جيد، ويتأثر بعد 20 أو 30 دقيقة”.

وأضاف: “رئيس النادي تواصل مع إداري خلال لقاء سيمبا، من أجل منحي تعليمات خلال اللقاء، ورفضت ذلك وقمت بقذف الهاتف، وربما يكون ذلك تسبب في رحيلي”.

وتابع: “مدرب الأهلي موسيماني يتعرض لانتقادات بالوقت الحالي، ولكنه قادر على وضع الفريق على الطريق الصحيح بالفترة المقبلة”.

وزاد: “واجهت الأندية الـ3 الأهلي وفيتا كلوب وسيمبا، وأرى أن الأهلي هو الأقوى والأفضل فنيا”.

واختتم مدرب المريخ السابق حديثه بالقول: “الأهلي قادر على العودة بنقطة على الأقل من لقاء الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب، ثم ينتظر تعثر الفريق الكونغولي بعد ذلك، لخطف بطاقة التأهل على حسابه”.

