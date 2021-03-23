سوريا.. مشافي طرطوس توقف العمليات الباردة لصالح مصابي كورونا

أوقفت وزارة الصحة السورية العمليات الباردة في مشافي مدينة طرطوس ووجهت كامل إمكانياتها لصالح مرضى الكورونا، بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وجاء في نص قرار وزارة الصحة أنه يتم إيقاف العمليات الباردة اعتبارا من يوم غد، باستثناء العمليات الاسعافية والأورام.

كما يتم تطبيق نظام الإقامة على كافة الأطباء المقيمين والمقيمين الفرعين من حيث الدوام والمناوبات واستثمار اخصائي التخدير وفنيي التخدير في أقسام العناية لصالح مرضى الجائحة.

وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، قد اتخذ خطوة مماثلة في مشافي دمشق قبل يومين، حيث وجه الهيئات العامة الصحية بدمشق لإيقاف العمليات الجراحية الباردة اعتباراً من يوم أمس الاثنين واقتصار العمل بالعمليات الإسعافية والأورام فقط.

وقبل أيام أفادت وزارة الصحة السورية، بأن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بدمشق بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة في تصريح للوكالة السورية للأنباء “سانا” أن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

وجدد حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وفي الشأن السوري، نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية تصريحاً قبل أيام، كشفت فيه عن الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد و عقيلته السيدة أسماء على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.

حيث أكدت رئاسة الجمهورية في بيانها أن ”المؤشرات الصحية للأسد و عقيلته تعاود الارتفاع التدريجي لتصل إلى مستوياتها الطبيعية ” .

و أكدت أن المعدلات الصحية مبشرة ، وذلك بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

كما أشارت إلى أن الرئيس و السيدة الأولى يتابعان أعمالهما من الحجر الصحي ، مبينةً انهما سيعودان لمزاولتها بأسرع وقت بعد التأكد من تعافيهما .

هذا و كانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأسبوع الفائت عبر صفحتها الرسمية، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

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